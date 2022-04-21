مصر..يقتل زوجتيه بالرصاص داخل منزله في نهار رمضان

الوكيل الإخباري - تكثف الجهات الأمنية المصرية في محافظة الجيزة جهودها لسرعة ضبط المقاول المتهم بقتل زوجتيه بوابل من الأعيرة النارية في نهار رمضان بسبب خلافات أسرية داخل منزلهم بكرداسة من خلال تتبع خط سير المتهم وسؤال شهود العيان وتم التحفظ على كاميرات المراقبة



وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من الأهالي بسماع دوي إطلاق نار داخل منزل وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثتي سيدتين تبلغان من العمر (42 سنة) و (30 سنة) ربتي منزل بهما إصابات بطلقات نارية مع عدم وجود زوج المجني عليهما.

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واستمع فريق البحث لأقوال اسرتي المجني عليهما واسرة المتهم لبيان ما كان يدور بينهم من خلافات دفعته لقتلهما في ذات التوقيت برصاصة في الراس لكل منهما.





ومازالت التحريات مستمرة حول الدافع وراء ارتكاب الجريمة حيث ان المتهم مازال هاربا والزوجتين فارقتا الحياة والسر كان بين ثلاثتهم.



وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لضبط المتهم حيث تم نشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لتتبع خطوط سير المتهم والأماكن التي يتردد عليها لضبطه.

البيان

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