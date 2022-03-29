الثلاثاء 29-03-2022
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الثلاثاء، 29-03-2022 10:36 ص

مصر .. يقيم حفلة تعذيب على ابنته حتى الموت لأنها لا تشبهه

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الوكيل الإخباري - تحول أب مصري إلى وحش آدمي وتخلى عن أبسط معاني الرحمة مع أقرب الناس إليه، طفلته البريئة التي لم تقترف إثماً في حياتها سوى أنها جاءت إلى الحياة تحمل اسم هذا الأب.

كانت «نعمة»، التي لم تكمل عامها الرابع، ترجو والدها وهو يعذبها غرقًا بـ«جردل» مليء بالمياه: «يا بابا سيبنى.. أنا بنتك»، بينما الأب يواصل ركلها ورطم رأسها الصغير بالحائط حتى فاضت روحها إلى بارئها.

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لم يستوعب «معروف» هذا الأب الذي لم يكن له نصيب من اسمه، الجريمة النكراء التي ارتكبها، ولم يجد أمامه سوى الاتصال على والدته، باكيًا: «قتلت البنت مش عارف أعمل إيه؟»، ثم فر هاربًا.

 

عانت «مروة» طيلة حياتها الزوجية مع «معروف» من الاعتداء عليها وعلى أبنائها، وقلة المصاريف، إلى جانب خروجها للعمل والإنفاق على الأسرة، كونه يجلس في البيت ليل نهار في انتظار تجهيز الطعام وشراء السجائر، والاستيلاء على قوت يومها، لشراء المواد المخدرة.

ضباط المباحث توجهوا إلى شقة «معروف»، فتشوا بدايةً بأرجائها لم يجدوا آثارًا لجثة «نعمة»، أحدهم قال للأم: «متأكدة من كلامك»، فقالت واثقةً: «يا أفندم أنا شامه رائحة بنتي.. هي هنا مقتولة»، لتكتشف الأم جزءًا من «توكة» ابنتها تطل من مفرش جوار حائط، ليعثر الضباط على جثة الطفلة من دون ملابس.

البيان 

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