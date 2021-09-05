مصر.. 12 وفاة وإصابة العشرات في حادث انقلاب حافلة

الوكيل الإخباري - لقي 12شخصاً مصرعهم وأصيب 38 آخرون في حادث انقلاب حافلة بطريق "السويس- القاهرة"، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، بـ30 سيارة إسعاف وجاري نقل المصابين إلى مستشفى العام، وتم نقل المتوفين إلى نفس المستشفى.



تلقى اللواء محمد الألفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، إخطارا من الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس، يفيد بوقوع حادث انقلاب حافلة بالقرب من مدخل المحافظة "كمين 109" بطريق" السويس- القاهرة"، وعلى الفور تم الدفع بعشرين سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام وفق صحف مصرية.



وأعلنت مديرية الصحة بالسويس حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى العام لعلاج المصابين، كما تم فتح غرف العمليات للحالات التي تحتاج تدخلا جراحيا.

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وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة في السويس: إن المديرية أعلنت حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى العام لعلاج المصابين، مضيفا بأنه تم فتح غرف العمليات للحالات التي تحتاج تدخلا جراحيا.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن المستشفى ما زال يستقبل مصابين من الحادث، لافتا أن الحصر المبدئي 48 ما بين وفيات ومصابين حيث تم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى العام.

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