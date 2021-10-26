معلمة تقتحم مدرسة وتطعن طالباً بسكين في مصر

الوكيل الإخباري - أقدمت معلمة لغة إنجليزية مصرية، اليوم الثلاثاء، على طعن تلميذ في الصف الثالث الإعدادي، بسكين، بعدما تشاجر مع ابنها أمس الاثنين.



وقرر محافظ كفر الشيخ وقف المعلمة ووكيلة مدرسة شهرا، لحين انتهاء التحقيقات الجارية في واقعة تعدي الأولى على طالب داخل مدرسة القرضا للتعليم الأساسي، وفقا لصحيفة الوطن.

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وكانت الجهات الأمنية المصرية قد تلقت بلاغاً من أهالي قرية القرضا، التابعة لمركز كفر الشيخ، باقتحام معلمة مدرسة القرية للتعليم الأساسي، والاعتداء على تلميذ بسلاح أبيض «سكين»، ما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه، وفرت هاربة.

وانتقلت الجهات الأمنية المصرية إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين أن المدرسة معلمة لغة إنجليزية بإدارة سيدي غازي التعليمية، والطالب المصاب بالصف الثالث الإعدادي في المدرسة ذاتها.

وكشفت التحريات حدوث خلاف بين نجل المعلمة، تلميذ بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة القرضا للتعليم الأساسي، وابن عم الطالب المصاب بسبب دفع الأخير نجل المعلمة من على سلم المدرسة أمس الاثنين، ما أدى إلى إصابته بخدوش.



وتقدمت المعلمة بشكوى إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة بسبب ما حدث لابنها، ولعدم علمها باتخاذ إجراءات حيال الواقعة، توجهت إلى المدرسة واعتدت على التلميذ، بملاحظة ابن خاله التلميذ طالب بالصف الثالث الإعدادي، دافع عنه جراء اعتدائها عليه، فأخرجت سلاحا أبيض «سكين» من حقيبتها، واعتدت عليه محدثة إصابته بجروح في رأسه.





ونقل الطالب المصاب إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم، بينما فرت المعلمة هربًا عقب ارتكابها الواقعة، ويكثف رجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ جهودها لإلقاء القبض عليها، وتحرر المحضر رقم 16324 جنح مركز كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة عرض محضر صلح من قبل أسرة الأول.



المصدر - البيان

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