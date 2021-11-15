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الإثنين، 15-11-2021 02:21 م

مغامر فرنسي يدخل موسوعة غينيس بالوقوف أعلى منطاد طائر - صورة

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الوكيل الإخباري - دخل المغامر الفرنسي “ريمي أوفرار” موسوعة غينيس من أوسع أبوابها بعد أن حطم الرقم القياسي بالوقوف أعلى منطاد طائر.

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حيث نجح المغامر البالغ من العمر 28 عاماً بالوقوف أعلى منطاد طائر على ارتفاع 4016 قدم.

وارتدى ريمي بدلة بيضاء شبيهة ببدلات رواد الفضاء، وصعد فوق ظهر المنطاد الذي كان يقوده والده.

واستعان المغامر الفرنسي بعصا سيلفي من أجل بث هذا الإنجاز ونقل الحدث لمتابعيه، وقال بأنّ والده طلب منه الإبطاء على ارتفاع 3500 قدم بسبب انخفاض الأوكسجين بسرعة، إلّا أنّه رفض ذلك لأنّه لم يواجه أي مشاكل، وأكّد بأنّ الهواء الساخن الذي يحرك المنطاد حماه من البرد.

 

يذكر أنّ ريمي حطم الرقم القياسي السابق الذي سجله عام 2019، عندما وقف على ظهر منطاد على ارتفاع 1217 متر.


 

المصدر - 218 

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