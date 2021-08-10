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الثلاثاء، 10-08-2021 10:51 ص

مغربي يقتل أمه خنقا بسلك التلفزيون

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الوكيل الإخباري - شهدت مدينة مكناس شمالي المغرب، الأحد، مقتل سيدة سبعينية خنقا على يد ابنها، وذلك بعد أقل من أسبوع على وقوع جريمة مشابهة مثّل فيها الابن بجثة والدته في الدار البيضاء، الأمر الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر صحافية محلية أن المتهم في جريمة مكناس، الذي ألقت السلطات القبض عليه، قتل أمه خنقا بسلك تلفزيون. 

ونقلت صحيفة "هسبريس" المحلية عن مصادر أنه تم إلقاء القبض على المتهم وهو في الأربعينات من عمره، وكان قد أمضى سنوات في إسبانيا ثم عاد إلى المغرب منذ فترة، "بعدما اشتد عليه مرضه النفسي". 

وبحسب فيديو نشرته قناة محلية على "فيسبوك"، من موقع الجريمة، تحدث بعض جيران الضحية عن أن ابنها يعاني من اضطرابات نفسية، وقد خنق والدته بسلك التلفزيون.

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المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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