السبت 30-09-2023
الوكيل الاخباري

99 مليون دولار مساعدات مالية قدمها صندوق النقد للأردن العام الحالي

إعلان أسعار المحروقات في الأردن اليوم وتوقعات بالرفع من 1.5 إلى 2.5 قرش

إضراب شامل ونفير عام في رام الله والبيرة اليوم

استشهاد شاب متأثرا بجروحه الخطيرة برصاص الاحتلال في البيرة

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

وفيات السبت 30/ 9/ 2023

غابات برقش: أمسية تراثية تحيي رصد "قمر الحصّادين"

تصريح صادر عن القوات المسلحة

حادث تصادم يخلف 15 إصابة على شارع الأردن - صور

الأردن ينهي المراجعة الثالثة للسياسة التجارية بنجاح

السبت، 30-09-2023 07:26 ص

مفاجأة عن صاحب قاعة الفاجعة بالحمدانية.. لجنة التحقيق تكشف

٣


الوكيل الاخباري - بعدما حول حريق هائل قاعة أفراح إلى جحيم في ثوان معدودة خلال حفل زفاف بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق ليل الثلاثاء الأربعاء، فجرت لجنة التحقيق بالحادثة المروعة مفاجآت عن صاحب القاعة المنكوبة التي راح ضحيتها 100 قتيل على الأقل.

اضافة اعلان


فقد كشف المشرف على أعمال اللجنة التحقيقية بحادثة حريق زفاف الحمدانية أن صاحب قاعة الأعراس لا يمتلك إجازة ممارسة أعمال منذ 10 أعوام، فيما أقيمت القاعة على أرض متجاوزة.


وقال الفريق كاظم بوهان، إن صاحب قاعة الأعراس ليست لديه إجازة ممارسة أعمال منذ 10 أعوام، فيما أكد أن النتائج ستعلن خلال الفترة التي حددها رئيس الوزراء.


كما قال في تصريح متلفز، إن "قاعة أعراس الحمدانية أقيمت على أرض متجاوزة"، وفق ما نقلته وسائل إعلام.


وأضاف "فاجعة الحمدانية أصبحت نقطة شروع جديدة لإزالة المخاطر، والدولة مستنفرة جهودها للتصدي لملف إجراءات السلامة".

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جثة

في ظروف غامضة .. العثور على جثة فتاة بمصر

1 (1)

شاهد عروسي الحمدانية ينهاران فوق توابيت ضحايا الحريق

888

رفضته فضايقها لسنوات .. حادثة مأساوية تهز جامعة القاهرة

مهمههمهمه

حرق جثتها بالبنزين.. مسنّ تركي يقتل زوجة ابنه والسبب ولا أغرب - صورة

8

لم تتجاوز الـ 24 عاما .. شاب ينهي حياة خطيبته في مصر

0

شابة تروي تفاصيل صادمة بعد أن أنهت حياة والدتها المسنة في مصر

أخبار متعلقة
1 (1)

شاهد عروسي الحمدانية ينهاران فوق توابيت ضحايا الحريق

3624960_1689835672

الشرطة العراقية تقبض على رجل قتل زوجته وأخفاها لاشهر - صور

ؤؤ

تفاصيل بشعة.. بركان غضب في العراق بعد مقتل الطفلة "ريتاج"