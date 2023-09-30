مفاجأة عن صاحب قاعة الفاجعة بالحمدانية.. لجنة التحقيق تكشف

الوكيل الاخباري - بعدما حول حريق هائل قاعة أفراح إلى جحيم في ثوان معدودة خلال حفل زفاف بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق ليل الثلاثاء الأربعاء، فجرت لجنة التحقيق بالحادثة المروعة مفاجآت عن صاحب القاعة المنكوبة التي راح ضحيتها 100 قتيل على الأقل.

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فقد كشف المشرف على أعمال اللجنة التحقيقية بحادثة حريق زفاف الحمدانية أن صاحب قاعة الأعراس لا يمتلك إجازة ممارسة أعمال منذ 10 أعوام، فيما أقيمت القاعة على أرض متجاوزة.



وقال الفريق كاظم بوهان، إن صاحب قاعة الأعراس ليست لديه إجازة ممارسة أعمال منذ 10 أعوام، فيما أكد أن النتائج ستعلن خلال الفترة التي حددها رئيس الوزراء.



كما قال في تصريح متلفز، إن "قاعة أعراس الحمدانية أقيمت على أرض متجاوزة"، وفق ما نقلته وسائل إعلام.



وأضاف "فاجعة الحمدانية أصبحت نقطة شروع جديدة لإزالة المخاطر، والدولة مستنفرة جهودها للتصدي لملف إجراءات السلامة".

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