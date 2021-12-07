الثلاثاء 07-12-2021
الوكيل الاخباري

"الأطباء" تحذر الأردنيات: "البوتوكس والفيلر" من اختصاص الأطباء وليس صالونات التجميل

الأسرة النيابية: مناقشة القوانين الإصلاحية على رأس الأولويات

الصحة العالمية تحسم الجدل حول إلزامية لقاح كورونا

ضبط أكثر من 1400 اعتداء على خطوط المياه في محافظات الشمال

العرموطي يسأل عن ارتفاع الوفيات بكورونا وتدهور الوضع الوبائي

الجمارك: ضبط كميات كبيرة من المعسل ولوازم سجائر إلكترونية

الخرابشة يحمل ملفات الكهرباء والنفط لفلسطين والقدس من المناطق المستهدفة

ميثاق وطني أردني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

الخدمات الطبية الملكية: فحص PCR شرط لإتمام إجراء العمليات الجراحية

الفراية: حريصون على معالجة أية معوقات تواجه المستثمرين

الثلاثاء، 07-12-2021 11:16 ص

مقتل أب وحرق جثته على ايدي عائلته في العراق - صورة

AW_9ba47image_story


الوكيل الإخباري - كشفت الداخلية العراقية، يوم الأحد، تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها محافظة البصرة، والتي شهدت مقتل أب على أيدي زوجته وأبنائه.

اضافة اعلان

 

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في منشور على حسابها الرسمي في "فيسبوك": "بمهنية عالية وعمل استخباري مكثف، تستمر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في أداء واجباتها، حيث تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لرجل محترق ومتفحم مجهول الهوية والملامح ملقاة على حافة النهر في ناحية الهارثة بمحافظة البصرة".

وأضافت: "جاءت عملية الكشف عن هذه الجريمة بعد أن تمت إحالة القضية من قبل قاضي التحقيق الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والتي بدورها كثفت من جهدها الاستخباري والتعمق بالتحقيق مع زوجة القتيل وولديه" في العراق .

 

وتابع المنشور: "بعد مواجهتهم بالأدلة اعترفوا بقتل المجني عليه وهو نائم، بواسطة بندقية (جي سي) بإطلاق النار على رأسه ومن ثم نقله لمؤخرة الدار، وسكب مادة الكاز، وإضرام النار بالجثة لحين تفحمها لعدم التعرف عليه".

 

وأرجعت خلية الإعلام الأمني العراقي سبب ارتكاب الجريمة إلى "مشاكل عائلية كبيرة بينهم أدت إلى اتفاق الزوجة وولديها وتنفيذ جرمهم الشنيع".

واختتمت: "تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وتدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وإجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا للاعترافات، فقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة (406 قانون العقوبات) وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل في العراق . 


 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1485030

غضب يجتاح محافظة عراقية.. مأساة شاب على ضفاف نهر الفرات - صور

Wadi_Abdoun_Bridge

الأمن يحقق بحادثة سقوط ثلاثيني من أعلى جسر عبدون

unnamed

أستراليا: نقل شخصين إلى مستشفى بسبب هجوم لسمكة قرش

6662191-724263091

مقتل فتاة بعد إجبارها على حفر قبرها بيديها في البرازيل - صورة

7997ea6e-6bf5-4683-af35-69f5ed25721b

مصر.. إعدام قاتل زوجته وأولاده الستة

thumbs_b_c_213fc0781ae358e56a3f646fd0ab326b

مصر.. ارتكاب جريمة أسرية بشعة

أخبار متعلقة
1-1485030

غضب يجتاح محافظة عراقية.. مأساة شاب على ضفاف نهر الفرات - صور