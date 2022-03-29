الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة : نفكر بمدينة إدارية تستوعب الدوائر الحكومية والزيادة السكانية

وريكات يطلع على مشاريع صندوق التنمية بجرش وعجلون

رئيس الوزراء : الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى

الخصاونة يهدد للمرة الثالثة بـ العيون الحمراء

وزير البيئة يشارك في أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط

الخصاونة : التعرفة الكهربائيّة لن تمسّ 93% من الأردنيين

18 مسنا فوق 85 عاماً تزوجوا في الأردن

توزيع الكهرباء تدعو الراغبين بالتسجيل على منصة الدعم إلى مراجعتها السبت المقبل

الخصاونة : القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة

وزير الزراعة يطلع على التداول والكميات في بورصة الزهور

الثلاثاء، 29-03-2022 11:22 ص

مقتل امرأتين سوريتين في هجوم عنيف بالنرويج

image (2)


الوكيل الإخباري - لقيت امرأتان حتفهما، يوم الاثنين، في هجوم عنيف في النرويج.

اضافة اعلان


وعثرت قوات الطوارئ على المرأتين وهما مصابتان بجروح خطيرة في مسكن خاص في مدينة كريستيانساند جنوبي النرويج، يوم الاثنين، ولكنهما توفيتا متأثرتين بجراحهما بعد نقلهما إلى المستشفى  بوقت قصير، حسبما أعلنت الشرطة في منطقة أجدر.


وقال ممثل للشرطة إن الضحيتين امرأتان بالغتان.


وأضاف ممثل الشرطة أنه يشتبه في قيام رجل في الخمسينات من العمر بقتل المرأتين في الحادث الذي وقع في حي سوم ، وذلك بعد قيامه بتسليم نفسه للشرطة.


وأوضح أن جميع أطراف الحادث من أصول سورية وأنهم على معرفة ببعضهم البعض.

 

 

القدس العربي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
bride and groom11

قفزا من الطابق العاشر.. انتحار عروسين بعد زفافهما بساعات في مصر

gZcwuzlv8M

العثور على جثة رضيع نهشته الحيوانات في لبنان

154-151703-austrian-mummified-mother-body-hid-year_700x400

سيدة تفارق الحياة بطريقة مروعة على يد زوجها في سوريا

image (1)

مصر .. يقيم حفلة تعذيب على ابنته حتى الموت لأنها لا تشبهه

163205608637063900

إعدام مصري خطف طفلة وعذبها في السعودية

6201827234258171

انتحار مباشر على إنستغرام.. مقتل طفلين خلال اللعب بمسدس في أمريكا-صورة