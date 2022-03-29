مقتل امرأتين سوريتين في هجوم عنيف بالنرويج

الوكيل الإخباري - لقيت امرأتان حتفهما، يوم الاثنين، في هجوم عنيف في النرويج.

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وعثرت قوات الطوارئ على المرأتين وهما مصابتان بجروح خطيرة في مسكن خاص في مدينة كريستيانساند جنوبي النرويج، يوم الاثنين، ولكنهما توفيتا متأثرتين بجراحهما بعد نقلهما إلى المستشفى بوقت قصير، حسبما أعلنت الشرطة في منطقة أجدر.



وقال ممثل للشرطة إن الضحيتين امرأتان بالغتان.



وأضاف ممثل الشرطة أنه يشتبه في قيام رجل في الخمسينات من العمر بقتل المرأتين في الحادث الذي وقع في حي سوم ، وذلك بعد قيامه بتسليم نفسه للشرطة.



وأوضح أن جميع أطراف الحادث من أصول سورية وأنهم على معرفة ببعضهم البعض.

القدس العربي

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