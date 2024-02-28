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الأربعاء، 28-02-2024 12:43 م

مقتل تاجر ذهب بعملية سطو مسلح في مصر - صورة

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الوكيل الإخباري - قتل تاجر ذهب شهير في مصر، على يد ملثمين خلال حادث سطو مسلح في منطقة وسط القاهرة، بحسب ما أفادت صحف مصرية يوم الثلاثاء. 

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وكشفت صحيفة "القاهرة 24" هوية الضحية، قائلة إنه يدعى حسن الخناجري، موضحة أن اللصوص هاجموا متجره الخاص بالمجوهرات والمشغولات الذهبية، في منطقة بولاق أبو العلا بالعاصمة، مستغلين وجوده بمفرده. 

 

في السياق، قالت صحيفة "المصري اليوم"، إن التحريات الأولية المصرية تظهر أن المتهمين كانوا يرتدون كمامات وأقنعة؛ ويحملون أسلحة بيضاء وقتلوا الخناجري (59 عاما) وتمكنوا من الهرب بعد سرقة محتويات المحل.

 

ونشرت وسائل إعلام مصرية صورة للجناة بينما يكسرون واجهات العرض الزجاجية داخل المحل للاستيلاء على المشغولات الذهبية.

تكثف الأجهزة الأمنية المصرية جهودها لكشف ملابسات الجريمة غير المعتادة، وضبط المتهمين. 

 


 

 العربية 

 


 




 

 


 

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