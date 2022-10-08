السبت 08-10-2022
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السبت، 08-10-2022 09:46 ص

مقتل ثلاثة أشخاص إثر انفجار بمحطة وقود في ايرلندا

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الوكيل الإخباري - لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في انفجار بمحطة وقود في مقاطعة دونيجال بايرلندا.

وأكدت الشرطة ثلاث وفيات مع استمرار البحث في موقع الانفجار الذي وقع في قرية كريسلو، عن مفقودين في أعقاب الانفجار القوي عصر يوم الجمعة.

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وتعرضت محطة وقود "أبل جرين" والمباني المحيطة بها لأضرار جسيمة في الحادث.

 

وكانت عملية الاستجابة لحالة الطوارئ الكبيرة التي شارك فيها أول المستجيبين من جانبي الحدود الأيرلندية لا تزال جارية حتى وقت متأخر من يوم الجمعة.


وفي بيان قالت الشرطة الأيرلندية "آن جاردا سيوشانا": في هذا الوقت، يمكن لـ (آن جاردا سيوشانا) تأكيد وجود ثلاث وفيات نتيجة لهذا الحادث الخطير".

 

البيان 

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