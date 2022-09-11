مقتل رجل إثر تحطم طائرة خفيفة في أستراليا

الوكيل الإخباري-توفي رجل اليوم الأحد بعد أن تحطمت طائرة خفيفة كان يحلق بها في شمال-شرقي أستراليا، وفقا لشرطة ولاية كوينزلاند.



وقالت السلطات إنها علمت بفقدان الطائرة اليوم الأحد في حوالي الساعة 0900 صباحا بالتوقيت المحلي (2330 من مساء السبت بتوقيت جرينتش) .

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وتم رصد حطام الطائرة لاحقا بالقرب من شيربورن، على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب مدينة كيرنز، خلال بحث جوي، وعثر على الطيار، الوحيد الذي كان على متن الطائرة، ميتا في مكان الحادث.



وقالت شرطة كوينزلاند إنه سيجري التحقيق في ملابسات الحادث.



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