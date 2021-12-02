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الخميس، 02-12-2021 10:54 ص

مقتل زوجة عراب الموسيقى السوداء على يد لص

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الوكيل الإخباري - قُتِلَت زوجة أحد أقطاب صناعة التسجيلات في الولايات المتحدة الملقب "عرّاب الموسيقى السوداء" يوم الأربعاء في إطلاق نار خلال عملية سطو تعرض لها منزل الزوجين في حي راقٍ من مدينة بيفرلي هيلز قرب لوس أنجلوس، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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وأوضح موقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير أن جاكلين أفانت (81 عاماً) قُتلت برصاص لص أطلق النار أيضاً على حارس.

وكانت الضحية زوجة كلارنس أفانت، وهو وجه بارز في صناعة التسجيلات، حظي أداؤه المهني بإشادات من نجوم على غرار جاي زي وبي بي ديدي وبيبي فيس وحتى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

 

وكانت ابنة الزوجين نيكول أفانت دبلوماسية أميركية سابقة، وهي متزوجة من الرئيس التنفيذي لشركة "نتفليكس" تيد ساراندوس.

وأشار "تي إم زي" إلى أن عملية السطو نفذها لص واحد أو أكثر دخلوا عنوة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء منزل افانت حيث وقعت الجريمة في اميركا .


وأشارت شرطة بيفرلي هيلز إلى أن وحداتها وصلت بعيد الساعة الثانية فجراً إلى موقع الجريمة و"عثرت على ضحية أصيبت بطلق ناري" في اميركا.


واضاف البيان "لم يكن المشتبه به أو المشتبه بهم في المكان. ونقل مسعفو بيفرلي هيلز الضحية الى مستشفى ، لكنها يا للأسف ما لبثت أن فارقت الحياة".


أما الزوج كلارنس أفانت (90 عاماً) فلم يصب بأذى.

 

المصدر - البيان 

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