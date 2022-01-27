مقتل سائح سعودي تحت أقدام فيل هائج بأوغندا

الوكيل الإخباري - لقي سائح سعودي مصرعه تحت أقدام فيل خلال رحلة سافاري في حديقة عامة في أوغندا، بحسب ما أعلن مسؤول في هيئة الحياة البرية في الدولة الأفريقية يوم الأربعاء.



ووقع الحادث يوم الثلاثاء في حديقة "مورشيسون فولز" حين ترك الرجل المركبة التي كانت تقلّه هو والأصدقاء الذي كان برفقتهم، بحسب بيان صادر عن المتحدّث باسم هيئة الحياة البرية في أوغندا بشير هنغي.

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وقال القيّمون على الحديقة العامة إنّ الشرطة فتحت تحقيقاً في مقتل السائح السعودي وستراجع بروتوكولات السلامة بغية "منع تكرار مثل هذه الحوادث".

البيان