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السبت، 12-08-2023 10:31 ص

مقتل شخصين في فيضانات وانهيارات طينية شمال غرب الصين

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الوكيل الإخباري- ذكر التلفزيون المركزي الصيني "سي.سي.تي.في" اليوم "السبت" أن انهيارات طينية وفيضانات في مدينة شيان بشمال غرب الصين أودت بحياة شخصين وتسببت في فقدان 16 آخرين.

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يأتي ذلك بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات دمرت أجزاء كثيرة من الصين وسط أحوال جوية قاسية في أعقاب الإعصار دوكسوري الذي وصل إلى اليابسة في إقليم فوجيان الجنوبي قبل ثلاثة أسابيع تقريبا.


وقال التلفزيون إن الفيضانات جرفت منزلين في قرية في شيان في حين تعرضت البنية التحتية مثل الطرق والجسور ومنشآت إمدادات الطاقة لأضرار.


وأضاف التلفزيون أنه تم إرسال فرق بحث وإنقاذ إلى المنطقة.


وقال إن جبال تشينلينغ في شيان ستظل تواجه الظروف الجوية القاسية والتي ستؤدي إلى تآكل التربة وربماالمزيد من الانهيارات الطينية.

 

البيان


 




 

 


 

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