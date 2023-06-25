مقتل شخصين وإصابة 10 أطفال جراء حادث حفار في ألمانيا

الوكيل الإخباري- قتل طفل ورجل وأصيب 10 أطفال آخرين، بعضهم إصابته خطيرة، جراء حادث حفار في شمالي ألمانيا ليل السبت، وفقا لخدمات الطوارئ الألمانية.



وقال أحد العاملين بخدمات الطوارئ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الصبي الصغير الذي قضى في الحادث كان يبلغ من العمر 5 أعوام. وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء ماتياس ويلي إنه تم نقل أربعة من الأطفال المصابين إلى المستشفيات بمروحية.

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ووقع الحادث في معسكر نظمه الآباء مع أطفالهم في سن الروضة في توبينشتيد، على بعد حوالي 35 كيلومترا جنوب هامبورج.



وأكد المتحدث باسم رجال الإطفاء أن المجموعة كانت تركب في صندوق شبكي يحمله الحفار على طول طريق ترابي على سبيل الترفيه والمرح.



وانفصل الصندوق عن الحفار وسقط على الأرض. وقال ويلي إن السلطات تحقق في سبب الحادث وأن هناك خبيرا في موقع الحادث لفحص المركبة عن كثب.

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