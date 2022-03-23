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الأربعاء، 23-03-2022 11:04 ص

مقتل شخص في إيران بسبب قطعة شوكولاتة

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الوكيل الإخباري - قُتل شخص في غرب إيران بسبب قطعة من الشوكولاتة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء إيران الرسمية "إرنا" عن شرطة المباحث في محافظة كرمانشاه.

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وقع هذا الحادث ظهر أمس الثلاثاء في سوق كرمانشاه للمكسرات.

وقالت الشرطة إنه "بعد أن ذهب رجل يبلغ من العمر 25 عاماً إلى بائع حلويات ومكسرات في السوق، وفتح الشاب قطعة من الشوكولاتة بغية اختبارها قبل شرائها، قوبل برد فعل غاضب من صاحب المتجر".

 

ووفقاً للشرطة، "بعد ذلك، حدثت مشادة كلامية ثم عراك بالأيدي بين البائع والمشتري. وطعن المشتري البائع".

ونُقل المصاب إلى المستشفى بينما فر المهاجم من مكان الحادث. وتوفي البائع لاحقاً متأثراً بإصابته الخطيرة.

وقالت الشرطة إنه تم لاحقاً القبض على القاتل الهارب ويتم استجوابه حالياً.

 

لبنان 24

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