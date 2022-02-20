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الأحد، 20-02-2022 10:27 ص

مقتل صحافي بالرصاص في تركيا

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الوكيل الإخباري - قُتل صحافي تركي بالرصاص، اليومن في مقر صحيفته في كوجالي شمال غربي البلاد.

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وهاجم مسلح مدير ومحرر الصحيفة اليومية المحلية "سيس كوجالي" (صوت كوجالي) غونغور أرسلان في مكتبه.


ونُقل الصحافي إلى مستشفى المدينة حيث توفي متأثراً بجروحه الخطرة.


من جهتها، أعلنت محافظة كوجالي أن الشرطة ألقت القبض على المعتدي، من دون إعطاء تفاصيل عن هويته أو ملابسات عملية القتل.


ونددت نقابة الصحافيين الأتراك بالاغتيال، داعية إلى وضع حد للاعتداءات على الصحافيين.

 

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