السبت 27-11-2021
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السبت، 27-11-2021 09:45 ص

مقتل طالب على يد شابين ووالدتهما في مصر - صورة

بوكس


الوكيل الإخباري - أقدم 3 أشخاص، شابان ووالدتهما، على قتل شاب يدعى مصطفى طنطاوي (21عاما)، بشارع محمود أبو زيد المتفرع من شارع ترعة القبة بالأميرية في مصر.

وقام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات نافذة في صدره، أودت بحياته في الحال، إثر مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، جمعت المجنى عليه والجاني في وقت سابق، بسبب ركنة توك توك، وتم حينها استدعاء الجناة إلى قسم الشرطة، ما أثار حفيظة أحدهم، فبيت النية وعقد العزم على التخلص من المجنى عليه، فانتظر خروجه من منزله وحيدا، وغافله بالطعن بسلاح أبيض، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في مصر .

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وجاء في نص أقوال المتهمة كريمة، والدة المتهمين الأول والثاني والمشتركة معهما في الجريمة، أنها تنكر اشتراكها في الجريمة، موضحة أنها كانت عائدة من العمل وجدت الشرطة عند منزلها وتسأل عن نجلها المتهم، حيث اصطحبوها إلى قسم الشرطة في مصر .

 

وفي أثناء التحقيقات ، عرض رجال التحقيق، محتوى كاميرات مراقبة بمحيط محل الواقعة، والتي تم تفريغها بالتحقيق على المتهمة، وهي تظهر في الفيديو رقم 2 و3 وتمسك بسكين، ويظهر المتهم محمد هـ في الفيديو رقم 4، ويمسك سكينا في مصر .


 

المصدر - روسيا اليوم

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