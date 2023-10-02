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الإثنين، 02-10-2023 11:28 ص

مقتل طبيب سوري وزوجته برصاص

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الوكيل الإخباري - كشفت الداخلية السورية تفاصيل حادثة مقتل طبيب وزوجته في محافظة حماة وسط البلاد، بعد تعرضهم لإطلاق نار وتفجير قنبلة من قبل زوج ابنتهم.

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وقالت الداخلية السورية في بيان "وفاة الطبيب عصام هوشة وزوجته وإصابة ولديه جراء إطلاق النار عليهم وتفجير قنبلة في منزلهم من قبل زوج ابنته".


وأضاف البيان كاشفا المزيد من التفاصيل: "في الساعة 15:30 من تاريخ 2023/9/30 ورد إخبار إلى شرطة منطقة الغاب بحماة من مشفى السقيلبية الوطني بالدخول إليه مفارقا الحياة كل من الطبيب عصام هوشة وزوجته المدعوة رجاء الأحمد وإصابة كل من ولديه (ريما) و (زين) وزوج ابنته المدعو (أحمد.ع) إصابات بليغة بشظايا متفرقة في جميع أنحاء الجسـم".

 

وتابع البيان: "على الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة الغاب ومركز الأمن الجنائي إلى المكان، وبالتحقيق الأولي تبين إقدام زوج ابنة الطبيب المدعو (أحمد.ع) على إطلاق النار ورمي قنبلة يدوية وتفجيرها في منزل الطبيب عصام الكائن في قرية حورات عمورين التابعة لمنطقة تل سلحب بحماة ما أدى إلى وفاته مع زوجته وإصابة ولديه وزوج ابنته مُطلق النار وذلك بسبب خلافات عائلية".


واختتم البيان بالقول: "تم مصادرة البندقية الحربية وثلاث قنابل يدوية من مكان وقوع الحادثة، والتحقيقات مازالت مستمرة".

 

سكاي نيوز 

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