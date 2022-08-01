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الإثنين، 01-08-2022 06:49 ص

مقتل عربي طعنا على يد ابنه في فرنسا

فرنسا شرطة


الوكيل الإخباري - طعن شاب سوري يبلغ من العمر 24 عاما ويعاني مرضا نفسيا، والده البالغ 57 عاما حتى الموت، ليل السبت الأحد في ميتز بشرق فرنسا، حسبما أفادت مصادر متطابقة.

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وقالت محافظة المنطقة لوكالة "فرانس برس" إن "شابا قتل والده بالسلاح الأبيض"، مشيرة إلى "مأساة عائلية".


من جهتها، أوضحت النيابة المكلّفة بالتحقيق أن "جريمة قتل طعنا وقعت الليلة الماضية في ميتز"، موضحة أن "التحقيقات ما زالت جارية".


وأشارت مصادر في الشرطة إلى أن الرجل "قتل والده بالسكين" قبل أن "يتمكّن أشقاؤه من السيطرة عليه".


واهتم عناصر الإطفاء بالإخوة الخمسة للجاني بسبب إصابتهم بجروح، ووُضع الجاني الذي يعاني الفصام قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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