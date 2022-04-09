السبت 09-04-2022
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السبت، 09-04-2022 09:40 ص

مقتل فتاة أمريكية وإصابة اثنين في إطلاق نار خارج مدرسة بنيويورك

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الوكيل الإخباري - قُتلت فتاة أمريكية (16 عاماً) وأصيب مراهقان آخران برصاص طائش، بعد أن حوصروا وسط تبادل لإطلاق النار، أمس، خارج مدرسة في نيويورك، خلال شجار وقع بين عدة أشخاص بمنطقة المدرسة وخلال توجه الطلاب إلى منازلهم، حسبما أفادت شرطة الولاية.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية عن الشرطة القول إن إطلاق النار، الذي يعد الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق نار مروعة قتل وأصيب خلالها الأبرياء، وقع عند الساعة 1.45 بعد الظهر بالتوقيت المحلي خارج مدرسة الثانوية "يونفرسيتي هايتس"، بعد أن عبر رجال الطريق ودخلوا في جدال وبدأ أحدهما في إطلاق النار.

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