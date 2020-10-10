مقتل فتاة مكسيكية أثناء تصوير عملية اختطاف مزيفة لـ TikTok - فيديو

الوكيل الاخباري - قُتلت فتاة مكسيكية تبلغ من العمر 20 عاما بالرصاص، وذلك في حادث مأساوي أثناء تصوير عملية اختطاف وهمية، من أجل نشرها على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة.



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وبحسب موقع "نيويورك بوست" قتلت آريلين مارتينيز (20 عاما) خلال تصويرها مع عدة أشخاص عملية اختطاف مزيفة، الأسبوع الماضي في مدينة تشواوا في المكسيك، عندما تظاهر أحد الأشخاص بإطلاق رصاصة نحو رأسها، فانطلقت فعلا عن طريق الخطأ.





وقالت السلطات إن رجلين فرا في سيارة جيب فور وقوع الحادث، وتم التعرف على المتسببين به، وسط تحقيقات أثارت تساؤلات عن سبب وجود مسدس محشو أثناء التصوير.



وقالت التقارير إن الضحية مارتينيز كانت أما لطفل يبلغ من العمر عاما واحدا.



