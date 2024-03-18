مقتل محامي مصري رمياً بالرصاص على يد خصم موكله

الوكيل الإخباري - قتل المحامي المصري الشاب محمود الجريدي رمياً بالرصاص على يد خصم موكله في وضح النهار في محافظة كفر الشيخ شمال البلاد.



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وبعد هذه الحادثة، طالبت نقابة المحامين المصريين بالتحقيق الفوري في واقعة مقتل المحامي أثناء توجهه برفقة موكله لتحرير محضر ضد أحد الأشخاص.



وقرر عبد الحليم علام نقيب المحامين تشكيل لجنة من النقابة لمتابعة التحقيقات، والتنسيق مع الجهات الأمنية والنيابة العامة في مصر ، لتقديم الجناة إلى المحاكمة.

وكان المحامي محمود محمد أحمد الجريدي، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، لقي مصرعه يوم الجمعة على يد بلطجي خلال أداء عمله في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.



وتلقت السلطات المصرية بلاغا من مستشفى بلقاس بمحافظة الدقهلية بوصول محامي، في نهاية العقد الثالث من العمر، ويقيم بقرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، مصابًا بطلق ناري في الرقبة، وتوفي متأثرًا بإصابته.



وتبين من التحريات أن المحامي توجه مع أحد موكليه إلى مركز شرطة بلقاس لتحرير محضر ضد بلطجي كان خصما للأخير، وخلال عودته مستقلا سيارته مع اثنين من الموكلين استوقفه البلطجي عند مدخل قرية روس الفرخ، وأطلق صوبه عيارا ناريًا من سلاحه، استقر في الرقبة وأرداه قتيلا على الفور.



وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على المتهم، بعد تحديد مكان اختفائه، وتم إحالته إلى النيابة المصرية التي تولت التحقيق.

روسيا اليوم