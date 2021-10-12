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الثلاثاء، 12-10-2021 04:12 م

مقتل وإصابة 40 شخصاً بحادث سير في نيبال

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة النيبالية اليوم الثلاثاء مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا وإصابة 16 آخرين إثر انحراف حافلة ركاب عن الطريق في غرب نيبال.

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ووقع الحادث عندما فقد سائق حافلة ركاب يقل نحو 40 راكبا السيطرة عليها، وانحرف عن الطريق في منطقة موجو، وفقا لما قاله المتحدث باسم شرطة نيبال باسانتا باهادور كونوار.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) "الحافلة كانت قادمة من منطقة نيبالجوني ومتوجهة إلى منطقة جامجادهي في موجو. ولم يتم بعد حصر التفاصيل حول الضحايا".

وصنفت حالة بعض المصابين على أنها خطيرة، وجرى نقلهم جوا لعدة مستشفيات.


ويعتقد أن الكثير من القتلى من المهاجرين العائدين من الهند للاحتفال بعيد داشاين مع أسرهم.


وعادة ما تشهد نيبال حركة مرتفعة على الطرق خلال موسم الاحتفالات، كما أن حوادث الطرق شائعة الحدوث بسبب ضعف البنية التحتية للطرق وانتهاك قواعد المرور.

 

المصدر - البيان 

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