السبت 25-02-2023
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السبت، 25-02-2023 10:40 ص

مقتل وإصابة 45 شخصاً في حادث مروع بالجزائر

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الوكيل الإخباري- لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 35 آخرون يوم أمس الجمعة، في حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب شمالي الجزائر.

وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية عبر حسابها في فيسبوك، أن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 33 بمنطقة  تيكجدة ولاية البويرة ويتمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين و سقوطها بمنحدر حوالي 150 متر ، خلف الحادث 10 وفيات و 35 جريح.

وأضافت، "بالنسبة للجرحى منهم 25 جريح تتراوح أعمارهم  بين 5 سنوات و 76 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البويرة من طرف الحماية المدنية و 10 جرحى تم نقلهم قبل وصول الإسعافات فيما تم تحويل الوفيات المتراوحة أعمارهم بين 0 سنوات و75 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

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