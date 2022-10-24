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الإثنين، 24-10-2022 05:53 م

مقتل 14 شخصا بعد اشتعال النار في سفينة إندونيسية

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الوكيل الإخباري - قال مسؤول في الإنقاذ إن 14 شخصا لقوا حتفهم بعد اشتعال النار في سفينة إندونيسية في البحر بالقرب من إقليم إيست نوسا تينجارا اليوم الاثنين.

وقال بوتو سودايانا مسؤول الإنقاذ المحلي لرويترز إن 14 شخصا توفوا من بين 240 تم اخلاؤهم من السفينة كما نجا 226 راكبا. وأضاف أن العدد الإجمالي لركاب السفينة غير معروف.

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وظهر في مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن لرويترز التأكد من صحتها بعد، مسؤولو إنقاذ يساعدون أشخاصا يرتدون سترات نجاة على النزول إلى قوارب نجاة.


ولم يتسن لرويترز إلى الآن تحديد سبب اشتعال النار في السفينة والغرض من الرحلة، لكن وكالة أنتارا الرسمية للأنباء نقلت عن وكالة النقل المحلية قولها إن السفينة كانت صالحة للإبحار.


وقال بوتو إن بيانا سابقا بالركاب تضمن 177 اسما لكن رجال الإنقاذ أنزلوا منها 240 راكبا.


وإلى الآن لم يرد متحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في البلاد على طلب التعليق. 

 

 

البيان 

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