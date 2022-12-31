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السبت، 31-12-2022 11:07 ص

مقتل 15 شخصاً جراء انقلاب حافلة سياح في المكسيك

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الوكيل الإخباري-قضى 15 شخصًا على الأقلّ الجمعة في المكسيك جراء انقلاب حافلة سيّاح على طريق بولاية ناياريت (غرب)، وفق ما أعلنت السلطات المحلية في البلاد.

وأعلنت وزارة الأمن في بيان "هناك حتى الآن 15 قتيلًا" بينهم قاصران ونحو عشرة جرحى.

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والضحايا هم سيّاح من ولاية غواناخواتو (وسط) كانوا في طريق العودة إلى ليون، أكبر مدن هذه الولاية، بعد قضائهم عطلة.


وأظهرت مشاهد نشرتها السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي، الحافلة منقلبة في وادٍ غير عميق على جنب طريق.


وأفادت وسائل إعلام محلية في البلاد أن الحافلة كانت تقلّ 48 شخصًا هم سائقو سيارات أجرة وعائلاتهم كانوا قد نظّموا هذه الرحلة في عطلة نهاية العام.

 

البيان

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