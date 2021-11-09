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الثلاثاء، 09-11-2021 03:45 م

مقتل 20 تلميذا في حريق مدرسة ابتدائية بالنيجر

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الوكيل الإخباري - لقي أكثر من 20 طفلا مصرعهم وأصيب العشرات، عندما اندلع حريق في مدرسة في مارادي، ثاني أكبر مدن النيجر.

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وقالت الحكومة في بيان إن النيران التهمت 3 فصول دراسية بنيت من القش في روضة الأطفال والمدرسة الابتدائية التي تحمل اسم "إيه إف إن"، مما أودى بحياة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات.

 

وأكدت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية أن سبب الحريق لم يعرف على الفور، وأن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات المأساة.

 

وغالبا ما تستخدم أكواخ القش لتخفيف كثافة الفصول في المدارس المكتظة في النيجر.

 

المصدر - لبنان 24 

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