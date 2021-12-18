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السبت، 18-12-2021 10:33 ص

مقتل 4 أطفال في حريق بمنزل في لندن

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الوكيل الإخباري - قالت الشرطة إن حريقا في منزل في لندن أودى بحياة أربعة أطفال مساء أمس يوم الخميس.

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وقال مسؤولون بالشرطة وإدارة الإطفاء إنه تم انتشال الأطفال، الذين يُعتقد أنهم أقارب، من المنزل في جنوب لندن بعد إخماد الحريق ونقلهم إلى المستشفى، غير أنه توفوا متأثرين بإصاباتهم في لندن .

وذكرت فرقة إطفاء لندن في بيان أن ثماني عربات إطفاء وحوالي 60 رجلا شاركوا في مكافحة الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من المساء.

المصدر - البيان 

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