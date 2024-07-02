الثلاثاء 02-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 02-07-2024 03:48 م

مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في نيويورك

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الوكيل الإخباري- لقي خمسة أفراد من عائلة واحدة مصرعهم، إثر تحطم طائرتهم الصغيرة، في منطقة غابات شمال ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، إن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز "بايبر بي إيه-46" تحطمت بعد إقلاعها من مطار "ألفريد نادر" الإقليمي في أونيونتا.


وأوضحت شرطة ولاية نيويورك أن الضحايا من ولاية جورجيا، وتم العثور على حطام الطائرة في بلدة "ماسونفيل"، على بعد 200 كيلومتر شمال غرب مدينة نيويورك.


وفتحت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقًا في الحادث.

 

عكاظ


 




 

 


 

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