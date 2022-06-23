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الخميس، 23-06-2022 06:30 ص

مقتل 6 أشخاص بتحطم هليكوبتر في أمريكا

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الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن طائرة هليكوبتر تستخدم في الرحلات السياحية، تحطمت على طريق سريع في ولاية وست فرجينيا في الولايات المتحدة، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها.

وأفادت قناة دبليو.إس.إيه.زد نقلا عن راي براينت، رئيس العمليات في هيئة إدارة الطوارئ في لوغان، أن الطائرة تحطمت على الطريق 17، وكانت مشتعلة عند وصول فرق الإنقاذ.

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وأضاف براينت أنه من المتوقع أن يظل الطريق السريع مغلقا لمدة 24 ساعة، إلى حين انتهاء التحقيقات.


ونقلت القناة عنه قوله إن الهليكوبتر تعود إلى حقبة حرب فيتنام.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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