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الإثنين، 26-07-2021 12:26 م

مقتل 7 أشخاص في تصادم سيارات إثر عاصفة رملية في أمريكا - فيديو

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الوكيل الاخباري - لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة استلزمت نقلهم إلى المستشفى في ولاية يوتا الأمريكية بعد أن أعاقت عاصفة رملية الرؤية، ما تسبب في تصادم نحو 20 سيارة مساء أمس الأحد على طريق سريع حسبما ذكرت سلطات الولاية.

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وقالت دورية الطرق السريعة في الولاية، في بيان، إن التصادم وقع نحو الساعة الخامسة بتوقيت المحيط الهادي (12 صباحا بتوقيت غرينتش) على طريق 15 السريع في مقاطعة ميلارد.

 



وأظهرت صور من موقع الحادث نشرتها دورية الطرق السريعة صفا من السيارات المحطمة والشاحنات الصغيرة والمقطورات الضخمة وحطاما متناثرا على الطريق. بحسب "رويترز".

 



وبحسب بيانات المجلس الوطني للسلامة الأولية، لقى 42.060 شخصا مصرعهم على الطرق الأمريكية العام الماضي.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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