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السبت، 11-09-2021 09:04 ص

مقتل 8 أشخاص إثر انفجار إسطوانة غاز شمال شرق الصين

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الوكيل الإخباري - انفجرت أسطوانة كانت تسرب الغاز شمال شرقي الصين في وقت مبكر من صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية .

وقالت شبكة «سي جي تي إن» الرسمية إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا عندما انفجرت الأسطوانة في مدينة داليان الساحلية في إقليم لياونينغ، مضيفةً أنه يُعتقد أن كل المصابين في حالة مستقرة.

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وقالت الشبكة إنه تم إخماد الحريق الناجم عن الانفجار، وبدأ التحقيق في سبب وقوعه.

 

المصدر - البيان 

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