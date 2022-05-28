السبت 28-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بورصة عمّان: 27,9 مليون دينار حجم التداول الأسبوعي

تقرير: اقتصاد الأردن ضمن أكثر اقتصاديات الشرق الاوسط تأثرا بالأزمة الأوكرانية

ارتفاع أسعار الذهب محلياً السبت

خبراء يكشفون سبب ارتفاع سعر الروبل

واقعة أليمة في مصر .. وفاة رضيعة وشقيقتها اثر انهيار منزل عليهما

فرز أصوات أعضاء مجلس نقابة المحامين اليوم

جدري القرود: على المصابين أن يتجنبوا الحيوانات الأليفة

34.9 ألف وسيطة نقل في الأردن خلال الربع الأول من 2022

وفيات السبت 28-5-2022

الخصاونة يشارك في الاجتماعات الأردنية الإماراتية المصرية في أبو ظبي اليوم

السبت، 28-05-2022 07:13 ص

مقتل 8 أشخاص جراء انهيارات أرضية في الصين

دددد


الوكيل الإخباري - لقي 8 أشخاص حتفهم جراء انهيارات أرضية نجمت عن أمطار غزيرة في جنوب شرق الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام اليوم السبت.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن مكتب معلومات مقاطعة ووبنغ قوله إنه تم العثور على خمسة ضحايا في مبنى أحد المصانع المنهارة بينما تم العثور على ثلاثة ضحايا آخرين في مبنى سكنى منهار يوم الجمعة.


وبدأت الأمطار الغزيرة مساء الخميس في ووبنغ، على بعد 210 كيلومترات من مدينة شيامين الساحلية، عاصمة إقليم فوجيان.


وتسببت العاصفة في تدمير محاصيل وانقطاع الكهرباء وتدمير 39 منزلا في المقاطعة، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية. وتم إجلاء 1600 شخص.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6291b72b4236044006501d5b

واقعة أليمة في مصر .. وفاة رضيعة وشقيقتها اثر انهيار منزل عليهما

الامن

وفاة مواطن بحادث دهس في الزرقاء

شرطة مصر

حادث مروع في مصر يودي بحياة 7 أشخاص

شرر

ذعر في تورونتو الكندية بسبب مسلّح تجوّل قرب مدرسة قبل "موته"

12201923123721607572979

الامن يكشف سبب ازمة السير على الدوار الخامس

1487725_0

عامل يقتل سيدة ويلقى جثتها بمنزل مهجور بسوهاج