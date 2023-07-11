مقطع فيديو صادم لتعنيف الأطفال في دار حضانة يهز لبنان

الوكيل الاخباري - أغلقت السلطات اللبنانية يوم الاثنين دار حضانة في منطقة المتن الشمالي بالشمع الأحمر، عقب انتشار مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة في البلاد، حيث يوثق تعنيف الأطفال والرضع بشكل صادم وخطير.
وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، في بيان بأنه "بناء على قرار وزير الصحة، إثر توافر معطيات مؤكدة أظهرها التحقيق السريع في قضية تعنيف أطفال في حضانة Garderêve بمنطقة المتن الشمالي، تم التواصل مع قائم مقام المتن، مارلين حداد، لإجراء المقتضى القانوني، حيث تم إقفال الحضانة بالشمع الأحمر".
ودعا الأبيض في تصريح له، القضاء، إلى "إنزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المرتكبين"، مؤكدا أن الغلق "لا يكفي، ويجب أن يكون العقاب عبرة لمن اعتبر".
تحرك رسمي لبناني بشأن #الطفلة_المعنفة.. إغلاق حضانة #Garderêve بالشمع الأحمر ووزير الصحة #فراس_الأبيض يتوعد بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي الواقعة#إرم_نيوز #جويل_ابو_حيدر #حضانه #الاطفال_المعنفين #الفنار #حضانة_المتن #lebanon pic.twitter.com/UyloUN3lg1— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) July 10, 2023