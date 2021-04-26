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الإثنين، 26-04-2021 09:37 م

مقطع مروع لمجموعة كلاب تهاجم طفلة في مصر

كلاب


الوكيل الإخباري - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر مجموعة من الكلاب الضالة تتجمع حول طفلة، قبل أن تقوم بالانقضاض عليها، وذكر عدد ممن تداولوا الفيديو أن الواقعة حدثت في شارع «خليل بالو»، في منطقة «البيطاش»، غرب الإسكندرية في مصر.

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وظهر في الفيديو المتداول، طفلة تسير بمفردها وترتدي فستاناً لونه أحمر، لا تدري شيئاً ولا يخطر على بالها أن يهاجمها الكلاب بهذه الطريقة، وأثناء سيرها كان على جانب الطريق مجموعة من الكلاب نائمة، لكن الطفلة مرت بجوارها دون خوف، إلا أنها فوجئت بمجموعة أخرى من الكلاب تخرج من أحد الشوارع الجانبية، وانقضت عليها، حتى سقطت على الأرض، ويظهر في الفيديو مجموعة أخرى من الكلاب تجري وتشارك في الهجوم على الطفلة معهم، وفقا لصحيفة الوطن.


وأثناء ذلك، ظهر شاب يجري مسرعاً ناحيتها ليقوم بإبعادها، فابتعدت الكلاب عن الطفلة وتركتها ورحلت، ووقفت الطفلة الصغيرة مصدومة، واستكملت سيرها مجدداً وملابسها ممزقة.


وتداول عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع الفيديو على نطاق واسع، مما أثار غضباً كبيراً بسبب ظاهرة انتشار الكلاب في العديد من الشوارع بمختلف محافظات مصر، مطالبين بالتخلص من هذه الظاهرة، والسيطرة على الكلاب الضالة، كما حاول البعض معرفة مصير الطفلة، وماذا جرى لها نتيجة الهجوم.

 

 

البيان


 




 

 


 

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