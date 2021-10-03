ممرضة يابانية تعترف بقتل مرضاها لسبب غريب - صورة

الوكيل الإخباري - أقرت ممرضة سابقة في مستشفى في يوكوهاما بمحافظة كاناغاوا يوم الجمعة الماضي بالذنب في جرائم قتل تسمم متسلسلة في المستشفى في العام 2016.



في الجلسة الأولى في محكمة مدينة يوكوهاما، اعترفت أيومي كوبوكي، 34 عامًا، بقتل ثلاثة مرضى داخليين في مستشفى أوغوتشي في محافظة كاناغاوا، بالقرب من طوكيو، عن طريق حقن مادة مطهرة في سوائل وريدية استخدمت لعلاج المرضى.

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وقالت كوبوكي للشرطة أثناء التحقيق، إنها كانت توقت أفعالها بحيث تضمن موت المريض أثناء وجودها خارج الدوام حتى لا تضطر للتعامل مع عائلاتهم الثكلى.



وادعت كوبوكي أنها استهدفت الأشخاص الذين كانوا في حالات صحيّة حرجة فقط، إلّا أن التحقيق قد أشار إلى أن عددًا لا بأس به منهم، كانت حالته الصحية غير خطرة.



كانت الشرطة قد بدأت في التحقيق في الوفيات في مرضي مستشفى أوغوتشي والاشتباه بأن بعضها كان جنائيا، بعد أن لاحظت إحدى الممرضات العاملات في المستشفى وجود فقاقيع هواء داخل كيس المحلول الوردي للمريض نوبو ياماكي البالغ من العمر 88 عاما بعد وفاته في سبتمبر 2016.



جدير بالذكر أن ظهور فقاعات الهواء داخل أكياس المحاليل الوريدية تعد مؤشرا على احتمالية قيام شخص ما بالعبث في محتويات الكيس، ولذلك تم فحص جثة ياماكي وإجراء تشريح عليها ووجد أن دم المتوفى يحتوي على نسبة عالية من محلول مطهر، وبإجراء تحليل على مريض آخر كان يشترك في الغرفة مع ياماكي عثر في دمه أيضا على محلول مظهر، وبعد أن بدأت الشرطة في تحقيقاتها داخل المستشفى عثر على عشرة أكياس محاليل وردية ملوثة بمحلول مطهر في داخل استراحة الممرضات في المستشفى، وبفحص أزياء الممرضات في المستشفى عثر على زي واحد فقط يحتوي على آثار محلول مطهر من نفس اليوم الذي استخدم في تسميم المرضى وهو زي أيومي كوبوكي.

قام مكتب المدعي العام لمدينة يوكوهاما باحتجازها لإجراء فحوصات نفسية وخلص إلى أنها تتمتع بكفاءة عقلية كافية لتحملها المسؤولية عن الجرائم.



في جلسة الجمعة، قال ممثلو الادعاء إن كوبوكي ارتكبت هذه الأفعال خوفًا من توبيخها من قبل العائلات الثكلى إذا مات المرضى أثناء فترة مناوبتها، وفق موقع "اليابان بالعربي".







المصدر - البيان