مواطن يهدد أسرته ويعتدي على دورية بساطور ويصيب رجل أمن في الكويت

الوكيل الإخباري - أقدم شخص على تهديد أسرته والاعتداء على دورية شرطة وإصابة عسكري في منطقة العارضية بالكويت.



وتفصيلا، تلقت عمليات وزارة الداخلية، بلاغ استغاثة من أسرة كويتية، بتعرضها للتهديد على يد ابنها البالغ 28 عاما وهو من أرباب السوابق.

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وقال مصدر أمني إنه لدى وصول الدورية إلى منزل الأسرة تهجم عليها الابن وقام بضرب أحد العسكريين بالدورية بساطور فأصابه بيده، ثم اتجه للعسكري الثاني، الذي أطلق طلقة تحذيرية في الهواء، إلا أنه لم يمتثل، ما اضطره إلى إطلاق النار على رجله وفقا لصحيفة القبس الكويتية.



وأضاف أنه تم نقل العسكري والمهاجم إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج.

المصدر - البيان