السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

أول تعليق من حركة حماس على اعتقال إثنين من الأسرى الفارين

إطلاق صاروخ من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترضه

صافرات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

السعودية تمدّد إقامات الوافدين المقيمين في الخارج وتأشيرات الزيارة

الاحتلال : القبض على اثنين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع - صور وفيديو

مراكز التطعيم السبت - روابط

الأمانة تدرس إنشاء مترو في عمان

الشواربة: تعليمات جديدة ستصدر بموجب قانون الأمانة الجديد

احتمالية ضعيفة لسقوط زخات من الأمطار السبت

لا زيادة على رواتب موظفي القطاع الحكومي

الجمعة، 10-09-2021 10:30 م

موسكو.. وفاة شخصين جراء تسمم مفترض بالبطيخ

613baca142360410d1050423


الوكيل الإخباري - نقلت امرأتان وفتاة من عائلة واحدة إلى أحد المستشفيات بموسكو، حيث توفيت اثنتان منهن نتيجة تسمم شديد، ظهرت أعراضه بعد أن تناولت العائلة بطيخة اشترتها من أحد المحلات التجارية.

اضافة اعلان


واستدعت العائلة الإسعاف صباح الجمعة بعد ظهور الأعراض، لكن أطباء الإسعاف اعتبروا أن حالتهن لا تتطلب النقل إلى المستشفى، ولكن في وقت لاحق نقلت إمرأة ووالدتها المسنة وابنتها البالغة 15 عاما من العمر إلى المستشفى بعد تدهور حالتهن بشدة.


وتوفيت المسنة والفتاة عصر اليوم، بينما لا تزال المرأة بحالة حرجة.


وحسب المعلومات الأولية التي أوردتها لجنة التحقيقات، فإن العائلة اشترت بطيخة في محل تجاري قريب من منزلها، قد تكون تسببت بتسمم العائلة المنكوبة، حيث لم يتم الكشف عن سبب التسمم بعد.


وتقول مصادر لوسائل الإعلام الروسية إن سبب وفاة الفتاة هو فشل في الأعضاء، سببه لا يزال مجهولا.


وعلى خلفية الحادث تم إغلاق المحل التجاري، وسحب شحنة البطيخ وفتحت شركة "ماغنيت" التي يتبع المتجر لها، تحقيقا داخليا في الحادث.


وفي المساء نقل إلى المستشفى طفل عمره 9 سنوات يعيش بجوار العائلة المصابة بالتسمم، وعليه أعراض التسمم أيضا، لكن عائلته لم تتناول البطيخ، وشككت في إمكانية تناوله البطيخ في مكان آخر.


وتستمع الشرطة لإفادات سكان المنطقة في إطار التحقيق بملابسات الحادث.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
613b89394c59b74f1e6feb09

مصر.. سمكة قرش تهاجم غواصا وتقضم ذراعه

asabnews_2020-07-31_20-52-29_871158

سيدة تقتل جارتها من ذوي الاحتياجات الخاصة نحرا في سوريا

سكة

خروج قطار عن القضبان في مصر

سجن كلبشات

النمسا .. يحنط والدته ويخفي جثتها ليتقاضى مخصصاتها الاجتماعية

جثه

العثور على جثة متفحمة في البلقاء

طفل

فاجعة تهز إربد.. وفاة طفل خنقا

أخبار متعلقة
سجن كلبشات

النمسا .. يحنط والدته ويخفي جثتها ليتقاضى مخصصاتها الاجتماعية