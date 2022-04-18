الإثنين 18-04-2022
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الإثنين، 18-04-2022 10:55 ص

نمر بنغالي يلتهم الطعام وحارس الحديقة في إندونيسيا

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الوكيل الإخباري - لقي حارس حديقة حيوان حتفه في هجوم لنمر من نوع الببر البنغالي، بعد أن قدم الحارس الطعام للحيوان في متنزه للحياة البرية في مقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا، وفقا لما أعلنه مسؤول اليوم الاثنين.

وقال مدير حديقة الحيوان، لولوت يكتي، إن الحارس دوي براسيتيا كان ينظف حظيرة الببر في متنزه سيرولينجماس للحياة البرية بعد إطعامه عندما تعرض لهجوم الحيوان أمس الأحد.

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وقال يكتي: "كان الموظف يؤدي عمله الروتيني عندما وقع الحادث... تفرض الإدارة إجراءات تشغيل قياسية يتبعها موظفونا".


وأضاف أن المتنزه أغلق مؤقتا لحين إجراء تحقيق في الحادث.

 

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