نهاية حزينة لسائق تاكسي قرر مساعدة شاب في الشارع التركي - فيديو

الوكيل الإخباري - هزت حادثة قتل شنيعة الشارع التركي، حيث أقدم شاب على قتل سائق تاكسي بعد أن قدم له يد المساعدة.

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ورصدت كاميرا مراقبة معلقة في التاكسي، كيف توقف السائق أوغوز إرج (44 عاما) للشاب دليل أيسال (19 عاما)، الذي كان عالقا في منطقة غازيمير، واعتقد أوغوز أن دليل مريض لأنه يرتدي قناعا طبيا على وجهه وغطاء رأس، فقرر إيصاله إلى منزله.

وقاد الشاب سائق التاكسي إلى عناوين مختلفة لفترة من الوقت، وحين قرر النزول تظاهر بأخذ المال من جيبه، وأخرج مسدسا وأطلق 3 رصاصات متتالية على السائق من الخلف.



بعد ذلك، قام الشاب بصفع السائق على وجهه ليتأكد على ما يبدو من أنه فاقد للوعي، ثم فتش السيارة، وسرق سماعات السائق وهاتفه المحمول، وأخذ الخراطيش الفارغة، ثم لاذ بالفرار.

وتم نقل أوغوز، الذي أصيب بجروح خطيرة، إلى مستشفى غازيمير ، وبعد الإسعافات الأولية خضع لعملية جراحية طارئة في مستشفى أتاتورك للتدريب والأبحاث، توفي على إثرها.



وشاركت قافلة مكونة من 250 سيارة تاكسي، في نقل جثمان زميلهم الراحل إلى مشرحة معهد الطب الشرعي بإزمير.





Böylesi alçaklar için idam gelmeli ve aynı aynı muameleyi görmeli.



KISASTA HAYAT VARDIR Soğukta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal tarafından alçakça vurulun iki çocuk babası Oğuz Erge hayatını kaybetti.Böylesi alçaklar için idam gelmeli ve aynı aynı muameleyi görmeli.KISASTA HAYAT VARDIR pic.twitter.com/WhZPCohubo February 2, 2024





İzmir’de müşterisi tarafından vurularak katledilen taksi şoförü Oğuz Erge’nin arkadaşları, Erge'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken araçlarıyla konvoy yapıp olayı protesto etti.pic.twitter.com/YAK99q2MfU 250 taksi konvoy oluşturdu!İzmir’de müşterisi tarafından vurularak katledilen taksi şoförü Oğuz Erge’nin arkadaşları, Erge'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken araçlarıyla konvoy yapıp olayı protesto etti. #taksici February 2, 2024



روسيا اليوم