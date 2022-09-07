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الأربعاء، 07-09-2022 10:29 ص

نوبة قلبية تودي بحياة امرأة قبل اعدامها وتنفيذ الحكم على جثتها في ايران

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الوكيل الإخباري-لم يتحمل قلب امرأة مشهد الإعدام حتى أصيبت امرأة إيرانية حُكم عليها بالإعدام بـ نوبة قلبية وتوفيت بعد أن شاهدت 16 رجالاً يُعدمون أمامها، ولكن وفاتها بـ نوبة قلبية لم يمنع حراس النظام من تنفيذ حكم  الإعدام على جثتها في ايران.

كانت المرأة الإيرانية وطفليها تعرضوا للقسوة على يد زوجها الذي أساء معاملتهم ، لتقرر أن تنهي مأساتها الزوجية معه بـ قتله، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وبالفعل أطلقت زهرة الرصاص على زوجها ، فيما بعد تم القبض على أطفالها، الذين ادعوا أنهم كانوا نائمين في غرفهم في ذلك الوقت، كمتآمرين معها ، وحُكم على ابنتها بالسجن خمس سنوات وبراءة ابنها وإطلاق سراحه.

فاجئها الموت قبل لحظات من إعدامها
وأكدت منظمات حقوقية إيرانية وفاة الامراة بعد بضعة أيام ، حيث قال محاميها "أوميد مرادي" إنها عانت من نوبة قلبية في اللحظات التي سبقت إعدامها .

قالت مرادي إنها ماتت 'بعد أن شهدت إعدام 16 رجلاً أمامها، ولكن قرر الحراس أن موتها لم يكن كافياً ، لذا علقوا جثتها وقامت والدة زوجها بـ ركل المقعد من أسفل قدميها.

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صدى البلد

 

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