هجوم بالأسيد .. نزاع عائلي تحوّل الى جريمة بشعة في الهند

الوكيل الإخباري - زُعم أن رجلاً قام بسكب الأسيد على زوجة ابنه أثناء شجار منزلي في الهند. وأصيبت المرأة، حشمت بانو، بحروق بنسبة 30 في المائة، وتخضع للعلاج في أحد المستشفيات .

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وقالت حشمت بانو، في شكواها، إن والد زوجها رمضان خان وعائلة صهرها يعيشون معهم أيضًا. غالبًا ما اعتاد رمضان على إساءة معاملتها وإثارة الشجار معها .



وفي 8 تشرين الأول، عندما كان زوجها هارون وزوج أختها في الخارج للعمل، كانت هي وشقيقتها في المنزل مع أطفالهما. واقتحم رمضان المنزل وألقى عليها الأسيد. كما انسكبت بضع قطرات من الحمض على أطفال بانو وابن أخيه.



وأطلقوا ناقوس الخطر بسبب الخوف، لكن رمضان هدد بالعودة بمزيد من الأسيد. ثم أغلقوا البوابة وأطلقوا إنذارًا من على السطح لتنبيه جيرانهم.



ومن ثم تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



لبنان 24