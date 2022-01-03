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الإثنين، 03-01-2022 10:13 ص

هددوها بصور مفبركة.. انتحار بسنت يهز الشارع المصري - صورة

انتحار


الوكيل الإخباري - هز انتحار فتاة تدعى بسنت من كفر الزيات بمحافظة الغربية الشارع المصري بعد أن أقدم أحد المستهترين الشباب بابتزازها بصور خليعة ومفبركة لينال منها مبتغاه.

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وتصدر هاشتاج «حق بسنت لازم يرجع» صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للفتاة بسنت التي انتحرت بعدما قام أحد الشباب بتركيب صور لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها على مواقع التواصل . 

ونشر بعض أهالي كفر الزيات عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن: «بنت كفر الزيات انتحرت دلوقتي عشان تضرب قلم على وجه كل مجرم دمرها وكل حد مصدقهاش.. بسنت خالد فيه مجرم حاول يبتزها مقابل أنه يقضي معاها موعد غرامي وركب صورا مخلّة لها على جسم بنات وبدأ يبتزها ويضغط عليها ويوزع صورها على أهل القرية لحد ما دمرها نفسيا وانتحرت».

وتداول أهالي كفر الزيات رسالة للفتاة تركتها قبل انتحارها لوالدتها قالت فيها: «ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي، وإن دي صور متركبة والله العظيم وقسماً بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد».

 

ولم تصدر حتى الآن أية بيانات رسمية بشأن حادثة انتحار بسنت.

 



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