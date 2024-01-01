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الإثنين، 01-01-2024 10:57 ص

هندية تطعن زوجها بمقص بعينه لطلبه هاتفها المحمول

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الوكيل الإخباري - شهدت ولاية أوتار براديش باغبات الهندية، حادثة مروعة بعدما أقدمت امرأة على طعن زوجها في عينيه بسبب مسألة تافهة، وقالت الشرطة إن الزوجين تشاجرا حول تقاسم الهاتف المحمول الخاص بالمرأة.

وبحسب الشرطة الهندية، طلب الرجل من زوجته هاتفها المحمول حتى يتمكن من الاستماع إلى الأغاني على موقع يوتيوب، فردت طالبة منه استخدام هاتفه الخاص والاستماع إلى ما يريده من الأغاني، ليشتعل فتيل الأزمة بين الزوجين وأثناء الشجار، التقطت المرأة مقصًا وطعنته في عينه، حسبما أكد أفراد عائلة الرجل.

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ثم نقلت الأسرة الرجل المصاب إلى مركز صحي قريب حيث يخضع حاليا للعلاج.

 

وتم التعرف على المرأة وبدأت الشرطة الهندية عملية البحث عنها.


وقدم الرجل، الذي أصيب بجروح بالغة في الهجوم، شكوى ضد زوجته، وقالت الشرطة إنها تحقق في القضية من جميع الزوايا وتبحث عن المرأة. وكانوا يأملون في إلقاء القبض عليها قريبا. وسوف يتخذون المزيد من الإجراءات بمجرد القبض على عليها.


البيان

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