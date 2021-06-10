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الخميس، 10-06-2021 02:00 م

هنريك سيوياك الضحية الذي حير شرطة نيويورك - صورة

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الوكيل الإخباري - لقي أكثر من ألفي شخص مصرعهم في مدينة نيويورك يوم الـ11 من سبتمبر/أيلول عام 2001، أسماؤهم كثيرة ومكتوبة على النصب الذي شيدته المدينة مكان الأبراج، لكن أحد أشهر هذه الأسماء، هنريك سيوياك، لن تجده على النصب.

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لم يمت المهاجر البولندي في هجمات الـ11 من سبتمبر/أيلول 2001، بل قُتِلَ في تلك الليلة بمنطقة بروكلين، وتاهت وفاة سيوياك وسط الفوضى المرعبة التي أعقبت هجمات الـ11 من سبتمبر/أيلول. 


وبينما انشغل العالم بصور الدخان الرمادي الكثيف الذي تصاعد وسط مانهاتن، عجزت شرطة نيويورك المنهكة عن الاستجابة بقوة عند إطلاق النار على سيوياك.


وحتى يومنا هذا، لا يعلم أحدٌ من قَتل سيوياك، وتظل قضيته بلا حل، لكن الجميع يذكره باعتباره آخر من قُتِلَ في المدينة يوم الـ11 من سبتمبر/أيلول، حسب موقع All That's Interesting

 

 

المصدر- عربي بوست 

 

 

 




 

 


 

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