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واقعة أليمة في مصر .. وفاة رضيعة وشقيقتها اثر انهيار منزل عليهما

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السبت، 28-05-2022 09:30 ص

واقعة أليمة في مصر .. وفاة رضيعة وشقيقتها اثر انهيار منزل عليهما

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الوكيل الاخباري- شهد مركز المنشاة بمحافظة سوهاج المصرية، حادثة أليمة، تمثلت بوفاة رضيعة وشقيقتها، جراء انهيار المنزل عليهما.

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وفي التفاصيل، بدأت الواقعة بحدوث انهيار جزئي لمنزل بدائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، حيث انتقلت القوى الأمنية والحماية المدنية، ووحدة الإنقاذ البري لمكان البلاغ، وتبين أن المنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 40 مترا.

واتضح أن المنزل ملك عامل (49 عاما) يقيم بذات الناحية، يقطن المنزل مع أسرته، وتبين حدوث انهيار لسقف الغرفة الخلفية بالطابقين الأول العلوي والأرضي للمنزل.

واستطاعت قوات الإنقاذ البري من استخراج طفلة (10 أعوام، طالبة بالمرحلة الابتدائية)، وشقيقتها الرضيعة (عام واحد)، نجلتي مالك المنزل، من تحت الإنقاض، وكانتا قد فارقتا الحياة، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي، وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

وفي إشارته لسبب الانهيار، أوضح صاحب المنزل أن ذلك يعود لقدم المنزل وتهالكه، لافتا إلى أنه تمكن وباقي أفراد أسرته من الخروج من المنزل أثناء الانهيار دون حدوث إصابات بهم، ونفي الشبهة الجنائية، فيما تحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وفي تصريحات، قالت فريدة سلام، رئيسة مركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج: "جرى توفير وحدة سكنية بعمارات السماكين، لقاطني المنزل بقرية روافع العيساوية، لحين الانتهاء من إعادة إعمار وبناء منزلهم، من خلال مبادرة "حياة كريمة"، كما جرت إزالة جميع حوائط المنزل المنهار باستخدام معدات الوحدة لمركز المنشاة، حتى لا تسبب خطرا على المنازل المجاورة"، مشيرة إلى أنه سيتم عرض 3 منازل مجاورة للمنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز المنشاة، لبيان حالتها وإخلائها إذا دعت الحاجة لذلك، حفاظًا على أرواح قاطينيها.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن صرف 10 آلاف جنيه، تعويضًا لأسرة الطفلين المتوفيين، ومبلغ 1750 جنيها إعاشة فورية لباقي أفراد الأسرة عقب نقلهم للوحة السكنية الجديدة، لحين الانتهاء من إعادة تجهيز مسكنهم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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