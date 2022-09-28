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الأربعاء، 28-09-2022 04:17 م

واقعة مروعة في الهند .. أسرة تعيش مع جثة محنطة لمدة 18 شهرا

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الوكيل الإخباري-في واقعة غريبة وصادمة من نوعها منذ 18 شهرا، تعيش أسرة هندية مع جثة أحد أفرادها محنطة حتى مع صدور شهادة وفاة له، فما قصة واقعة أرعبت ولاية هندية. 

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وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميرور» البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن الرجل المعروف باسم فيمليش توفي بسبب نوبة قلبية في 19 أبريل من العام الماضي. 


رغم صدور شهادة  وفاة الرجل بتوقيع من أحد مستشفيات ولاية أوتار براديش الهندية، إلا أن عائلة الرجل رفضت الاعتراف بوفاته معتقدين أنه في غيبوبة. 
وبناءً على هذا الاعتقاد غير المنطقي بالنسبة للأطباء المشخصين لحالة الرجل الهندي، قررت العائلة الهندية الاحتفاظ بجثة أحد أفرادها المتوفين داخل أرجاء المنزل. 


وأبلغ مسئولون من وزارة الصحة الشرطة عندما زاروا منزل الرجل ووجدوا الإجراءات القصوى التي اتخذتها عائلته للحفاظ على الجثة.

 

واستخدمت العائلة الهندية الغريبة منتجات تنظيف على بشرة المتوفى من أجل إيقاف نمو البكتيريا من الجسم، ومنع عملية التعفن، بالإضافة إلى التدليك المنتظم بالزيت لجسده، وجعل التكييف يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، مما ساعد على إخفاء رائحة التعفن مع عدم علم الجيران بما يجري.

 

صدى البلد

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