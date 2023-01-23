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الإثنين، 23-01-2023 12:27 م

وداع يفطر القلوب .. أم سورية تدفن اطفالها الثلاثة بعد اشتعال منزلهم في تركيا -صور وفيديو

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الوكيل الإخباري-لقي 3 أشقاء سوريين مصرعهم جراء حريق اندلع في منزل كانوا يقيمون فيه بمنطقة دولكادير أوغلو بولاية كهرمان مرعش التركية.

وقالت صحيفة "دوار" التركية إنه لم يُعرف حتى الآن سبب الحريق في المنزل، إلا أن الأطفال الثلاثة لقوا مصرعهم اختناقاً جراء الدخان.

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وتوفي السوريان (ز. أ.) و(م. أ.) في الحريق على الفور، في حين تم نقل شقيقهما الثالث (أ. أ.) إلى مستشفى نجيب فاضل في المدينة إلا أنه فقدَ حياته رغم كل التدخلات الإسعافية التي أجراها الأطباء.

 

وبعد أن حضرت فرق الإطفاء إلى المنطقة وسارعت لإخماد النيران، أجرى المدعي العام فحصاً في المنطقة التي يقع فيها المنزل. 


وأثناء التحقيق في سبب الحريق، تم نقل جثث الأطفال إلى مشرحة مستشفى كهرمان مرعش للأبحاث لتشريحهم.


في غضون ذلك، عُلم أن والد الأطفال قد مات من قبل، وأن الأم لم تكن في المنزل وقت الحريق. نقلاً عن موقع  " ORIENT NET " 

 

 

 

ونقلت عدة مواقع تركية صور مؤثرة للأم السورية للحظة وداع ودفن أطفالها الثلاثة في ولاية كهرمان مرعش التركية .

 



 


 


 


 



 




 

 


 

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